Lignano in Aufruhr: Heftiger Sturm überraschte Badegäste

In Lignano kam es gestern Nachmittag zu Regen und Hagel.

In Lignano kam es gestern Nachmittag zu Regen und Hagel.

Veröffentlicht am 23. Juli 2024, 20:03 / ©Canva

Gestern kam es im beliebten Adria-Badeort Lignano zu dramatischen Szenen am Strand. Am späten Nachmittag zog plötzlich ein heftiges Gewitter auf, das sich mit Hagel und starkem Regen über die überraschten Badegäste am Strand entlud, wie die italienische Presseagentur ANSA bekannt gab.

Strandflucht in Lignano

Aufgrund des Unwetters hissten die örtlichen Rettungskräfte die rote Flagge am Strand und forderten die Badenden dazu auf, das Meer umgehend zu verlassen. Viele der Badegäste verließen fluchtartig den Strand. Nach etwa vierzig Minuten war das Unwetter vorbei.

Suchaktion unterbrochen

Die Einsatzkräfte waren in Lignano gestern stark gefordert: Das Unwetter führte zu Überschwemmungen, Stromausfällen und umgestürzten Bäumen. Aufgrund der Wetterlage musste außerdem die Suchaktion nach einem 73-Jährigen aus Udine unterbrochen werden. Der Mann war Montagnachmittag von einem Boot gesprungen, um zu schwimmen, und danach nicht mehr zu seiner Frau zurückgekehrt.