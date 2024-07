Feierlicher Auftakt: Junge Wernberger überraschen mit Kirchtagsedition

Veröffentlicht am 23. Juli 2024, 20:59 / ©Die jungen Wernberger

Die beliebte Unterhaltungsband „Die jungen Wernberger“ wird auch in diesem Jahr die feierliche Eröffnung des Villacher Kirchtags musikalisch umrahmen. Am 28. Juli erwartet die Besucher am Rathausplatz ein ganz besonderes Highlight: Die Band präsentiert ihre exklusive Kirchtags-Edition eines bereits bekannten Liedes, nun im volkstümlichen Klanggewand. Es handelt sich um den VSV-Song „Villacher Adler“, den die Band Anfang diesen Jahres präsentiert hat!

©Die jungen Wernberger Die jungen Wernberger sind VSV-Fans und haben sich für den Kirchtag was Besonderes ausgedacht.

Motivationsschub für den Lieblingsverein

„Es ist uns eine große Ehre und Freude, erneut Teil dieses traditionsreichen Festes zu sein“, so Manuel Wieltschnig von den jungen Wernbergern. „Wir haben hart daran gearbeitet, unserem Publikum eine Überraschung zu bieten, und freuen uns, unsere neue Kirchtags-Edition von Villacher Adler vorzustellen. Am Villacher Kirchtag ist die ganze Stadt vereint – diese Möglichkeit möchten wir nutzen, um unseren Lieblingsverein in die kommende Saison zu pushen!“