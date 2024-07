Kärntner Team zeigt Spitzenleistung bei Alpe Adria Games

Das Kärntner Team mit Betreuer Robert Kropiunik war bei den Alpe Adria Games am Start.

Das Kärntner Team mit Betreuer Robert Kropiunik war bei den Alpe Adria Games am Start.

Veröffentlicht am 23. Juli 2024, 21:24 / ©Betina Germann

Vergangenen Samstag und Sonntag war auch eine Kärntner Abordnung für Österreich bei den Alpe Adria Games in Pordenone/Italien dabei. Das sportliche Quartett wurde von Betina Germann und Robert Kropiunik (KLC) begleitet und betreut. Die jungen Athletinnen und Athleten aus ganz Österreich errangen insgesamt 186 Punkte und gewannen den Länderkampf klar.

Zweiter Platz im Diskuswurf

Für die beste Leistung aus Kärntner Sicht sorgte dabei Hannah Ladinig (VST LAAS). Sie knackte bereits im zweiten Versuch die angestrebte 50-Meter-Marke im Diskuswurf mit 51,24 m und schleuderte dann die 1-kg-Scheibe auf 51,91 m zu neuer persönlicher Bestleistung. Die junge Völkermarkterin freute sich sehr, dass sie ihre Trainingsleistungen nun auch offiziell im Wettkampf bestätigen konnte. In der Disziplinenwertung bedeutete das den zweiten Platz hinter der Kroatin Lucija Leko. Im Kugelstoßen holte sie mit 12,32 m Platz 5.

©Martin Ladinig Hannah Ladinig mit Lucija Leko bei den Alpe Adria Games in Pordenone.

Gold bei der 4×100-Meter-Staffel

Vereinskollege Stephan Pacher lief gemeinsam mit Leo Sares (SVS Leichtathletik), Klaus Grünbart (ÖTB-OÖ LA) und Leander Burtscher (DSG Wien) in 41,12 s zum Disziplinensieg in der 4×100-Meter-Staffel. Elisabeth Golger (KLC) kam über 400 m zum Einsatz und lief mit 57,94 s auf Platz 4 und holte wertvolle Punkte für Österreich. In der abschließenden 4×400-Meter-Mixed-Staffel konnte Österreich mit Lilly Pleßnitzer (KLC), Elisabeth Golger (KLC), Samuel Lengauer (TGW Zehnkampf Union) und Andreas Wolf (ULC Weinland) Platz 2 mit 3:30,44 min belegen. Das Team Austria holte sich sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern den Gesamtsieg.