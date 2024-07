Darum lÃ¤uten am Freitag die Kirchenglocken fÃ¼nf Minuten durch

Am Freitag, dem 26. Juli 2024, läuten in ganz Österreich die Kirchenglocken fünf Minuten lang, um auf den weltweiten Hunger aufmerksam zu machen. Mit dieser Aktion rufen Caritas und die Bischofskonferenz zur Solidarität auf und unterstützen die alljährliche Hungerkampagne, die Spenden für Projekte zur Ernährungssicherheit sammelt. Die Caritas Steiermark unterstützt dabei ihre Partnerorganisationen in Afrika.

„Glockenläuten soll uns anregen, aktiv zu werden“

„Hunger ist in einer so wohlhabenden Welt untragbar“, erklärt Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl. „Das Glockenläuten soll uns anregen, aktiv zu werden und mit unseren Möglichkeiten zu helfen.“ Caritas-Vizedirektorin Petra Prattes ergänzt: „Wir wollen ein Klima gegen Hunger schaffen und betonen die Bedeutung gemeinsamer Anstrengungen und nachhaltiger Hilfe.“

Ernährungszentren, Schulbildung, Landwirtschaftstrainings

Die Hilfsansätze sind dabei so vielfältig wie die Herausforderungen, vor denen die Menschen stehen. In Baby Feeding Zentren etwa werden die Kleinsten im Südsudan mit Nahrung versorgt: 300 Babys und Kleinkinder bekommen in diesen drei Mal pro Woche Mahlzeiten, um die Folgen der Mangelernährung zu mindern. In einer neu errichteten Grundschule am Stadtrand der südsudanesischen Hauptstadt Juba erhalten rund 1.000 Kinder Bildung. Zudem erlernen Eltern, vor allem Mütter, in Kleinlandwirtschaftstrainings Methoden nachhaltiger Bodenbewirtschaftung. Darüber hinaus tragen neue Methoden der Bewässerung und angepasstes Saatgut zur Stabilisierung der Ressourcen bei und sorgen für wiedergewonnene Ernährungssicherheit trotz der Auswirkungen der Klimakrise.