Strahlender Nachmittag in Kärnten: Bis zu 27 Grad erwartet

Veröffentlicht am 23. Juli 2024, 21:55

Während es in den östlichen Regionen am Vormittag noch einige Wolken und vereinzelte Regenschauer gibt, bleibt der Westen Kärntens von Beginn an strahlend klar. Im Laufe des Tages setzt sich überall überwiegend sonniges Wetter durch. Lediglich über den Bergen könnte es zu vereinzelten Schauern kommen. Ein teils lebhafter Nordwind sorgt für frische Luft, und die Temperaturen steigen auf angenehme 22 bis 27 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.