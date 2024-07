Premiere in Klagenfurt: Neue Chancen für vertragslose Eishockeyspieler

Die Eishockeyspieler:innen-Union und die Sportgewerkschaft younion freuen sich über den erfolgreichen Start des ersten „Showcase“-Camps für Jungprofis und vertragslose Spieler in der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt. Ursprünglich in der Eishalle Ferlach geplant, wurde das Camp aufgrund besserer Bedingungen in die Arena des KAC verlegt.

Kader sind bereits voll

Das fünftägige Camp läuft diese Woche und bietet den 30 anwesenden Spielern nicht nur wertvolle Eiszeit, sondern auch die Möglichkeit, sich zu präsentieren und potenziellen neuen Vereinen ihre Fähigkeiten zu zeigen. Trainiert werden die Teilnehmer von den Brüdern Patrick und Chris Harand sowie Mathias Lange. Das diesjährige Showcase steht nicht nur vertragslosen Spielern, sondern auch Gewerkschaftsmitgliedern offen, die sich auf den Saisonstart vorbereiten möchten. „Ein Learning aus dem heurigen ersten Camp ist, dass für vereinssuchende Spieler der Zeitpunkt Ende Juli zu spät ist, da die Kader der meisten Teams schon voll sind. Nächstes Jahr würden wir es deshalb gerne früher machen“, erklärt Organisator Patrick Harand.

Fokus auf Persönlichkeit

Neben dem spielerischen Aspekt bietet das Showcase den Teilnehmern die Möglichkeit, sich von ihrer persönlichen Seite zu zeigen. Trainer und Manager können diese Gelegenheit nutzen, sich ein Bild von den verschiedenen Charakteren der Spieler zu machen, da dieser Faktor heutzutage eine entscheidende Rolle bei der Teamzusammenstellung spielt. An den ersten beiden Tagen waren zahlreiche Vereinsvertreter vor Ort, um die Spieler in Aktion zu sehen.

Präsentation auf dem österreichischen Markt

„Einige Spieler, die bei unserem Showcase teilnehmen, sind seit einigen Jahren in Übersee tätig. Deshalb ist es eine gute Chance für diese jungen Athleten, sich am österreichischen Markt zu präsentieren. Wir freuen uns sehr, dass viele Vereine schon da waren“, sagt Patrick Harand.