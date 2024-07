Autofahrer weicht aus und kracht frontal in entgegenkommendes Auto

Veröffentlicht am 23. Juli 2024, 22:07 / ©Screenshot "google streetview"

Am Nachmittag ereignete sich auf der Kärntner Straße ein Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Kroate versuchte, einen Auffahrunfall zu vermeiden, indem er sein Fahrzeug in die Gegenfahrbahn lenkte. Doch sein Notmanöver endete in einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Auto.

Ausweichmanöver enden in Frontalzusammenstoß

Gegen 16.45 Uhr war der kroatische Fahrer in nördlicher Richtung unterwegs, als der dichte Verkehr eine „Stop and Go“-Situation erzeugte. Der 28-Jährige übersah plötzlich ein stehendes Fahrzeug vor ihm. In dem Versuch, eine Kollision zu verhindern, versuchte er vermutlich, sein Auto abzubremsen und gleichzeitig auszuweichen. Dabei geriet er jedoch auf die Gegenfahrbahn.

26-Jähriger ins UKH Graz eingeliefert

Der 26-jährige Grazer, der in diesem Moment mit seinem Wagen entgegenkam, konnte den Aufprall nicht mehr verhindern. Es kam zu einem heftigen Frontalunfall, bei dem der Grazer sich unbestimmten Grades verletzte. Er wurde umgehend in das Unfallkrankenhaus Graz gebracht, wo weitere Untersuchungen folgen. Der kroatische Fahrer blieb unverletzt. „Beide Unfallbeteiligte wiesen negative Ergebnisse bei der Atemalkoholgehaltüberprüfung auf“, heißt es seitens der Polizei.