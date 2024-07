Kärntner (20) täuschte Raubüberfall vor

Aufgeregt erzählte ein 20-jähriger Friesacher der Polizei, dass er am Montagnachmittag ausgeraubt worden wäre. Mehrere Männer hätten ihn mit vorgehaltener Faustfeuerwaffe dazu gezwungen, in die Ecke einer privaten Werkstatt in Micheldorf zu stehen und sich ruhig zu verhalten. Währenddessen sollen sie eine zwischengelagerte Hebebühne sowie das Werkzeug eines 18-jährigen Mannes aus Althofen gestohlen und mit einem Lieferwagen in Richtung Wien geflüchtet sein.

Kärntner Polizei kam tatsächlichem Täter schnell auf die Schliche

Sofort wurde eine Funkfahndung eingeleitet, heißt es seitens der Beamten. Diese verlief jedoch negativ. „Bei den umfangreichen Ermittlungen durch Beamte der Polizeiinspektion Friesach und dem Landeskriminalamt Kärnten stellte sich schließlich heraus, dass das vermeintliche Opfer den Raub lediglich erfunden und die Gegenstände selbstständig verkauft habe, um damit Geld zu machen“, heißt es nun seitens der Polizei. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.