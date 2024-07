Frontal-Crash: Lenker wurde mit Rettungshubschrauber ins Spital gebracht

Ein 72-jähriger Österreicher war mit seinem PKW vom Weihrerfeldweg in Richtung Süden auf die L3 aufgefahren und wollte nach links abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 66-jähriger österreichischer PKW-Lenker auf der L3 in östlicher Richtung und stieß mit dem Fahrzeug frontal gegen die linke Fahrzeugseite des oben Genannten. Dabei wurden beide Fahrzeuglenker unbestimmten Grades verletzt. Der 66-Jährige wurde mit dem NAH Heli 3 in die Klinik Innsbruck geflogen, der 72-Jährige mit der Rettung in das BKH Kufstein gebracht. Beide PKW wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war bis zur Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt und anschließend einspurig befahrbar, bis die Straßenreinigung durch die Feuerwehr Oberau abgeschlossen war.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2024 um 07:29 Uhr aktualisiert