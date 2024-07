Solarflächen und smarte Technik machen Wiener Bäder zu Öko-Kraftwerken

Auf den Durchschnittverbrauch eines Haushaltes umgerechnet entspricht das jährlich dem Verbrauch von 900 Haushalten bei Wärme und 450 bei Strom. „Die Wiener Bäder beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Wasser- und Energieeinsparung. So wird derzeit die größte PV-Anlage mit knapp 300 m2 am Dach des Hallenbades Floridsdorf errichtet, die meiste Wärmeerzeugung erfolgt mit 2.000 m2 EPDM-Matten im Schafbergbad“, freut sich auch Vizebürgermeister und Bäderstadtrat Christoph Wiederkehr. Gleichzeitig setzten die Wiener Bäder auf Energie- bzw. Wassersparm. Durch die Kombination mit der Solaranlage und energieschonender Luft-Wasser-Wärmepumpen sowie einer Abdeckung zur Minimierung des Wärmeverlustes beim großen Sportbecken konnten allein im Kongressbad in Ottakring pro Jahr 98% Fernwärme (1.829 MWh) und 61% Wasserverbrauch (33.000 m3) eingespart werden. Das entspricht rund 40 Tonnen an CO₂.