Klagenfurter Biowinzer holt sich Gold bei PIWI-Weinwettbewerb

Am Foto: Biowinzer Christian Waltl

Veröffentlicht am 24. Juli 2024, 07:43 / ©Waltl

Im sechsten Jahr des etablierten PIWI Wine Award Austria in Graz wurden wieder rekordverdächtig viele PIWI-Weine – aus zukunftsträchtigen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten – zur Bewertung angemeldet. 224 Weine von 90 verschiedenen Weingütern standen für die Jury-Verkostung am 18. Juli parat.

Die Prämierungen wurden wie folgt vergeben: Die Jury aus anerkannten heimischen und internationalen Fachleuten beurteilte nach dem internationalen 20-Punkte-Schema. Ab 14 Punkte: Silber (sehr gut)

Ab 16 Punkte: Gold (ausgezeichnet)

Goldmedaille für Kärntner Biowinzer

Der Klagenfurter Biowinzer Christian Waltl erreichte mit seinem ungeschwefelten Muscaris Natural 2023 in Summe 17,14 Punkte und zieht mit einer Goldmedaille davon. „Ich war überrascht und überwältigt von der hohen Qualität der Weine“, so der Kommentar von Charles Laurent, einem aus dem Burgund stammenden französischen Juror. Die Siegerwein-Pakete werden dieses Mal von Delikatessen Jäger in Klagenfurt vermarktet.