Streit über „Lappalie“ führte zu Messerattacke in Asylheim – Urteil gefällt

Veröffentlicht am 24. Juli 2024, 07:43 / ©Montage: 5 Minuten/ Canva

Im März kam es zu einer Messerattacke in einem Asylwerberheim in Feldkirchen bei Graz: Eine Auseinandersetzung zwischen zwei afghanischen Jugendlichen eskalierte. Der 18-Jährige fügte seinem 19-jährigen Landsmann mit einem Messer mehrere Stichwunden im Oberkörperbereich zu. Der schwer verletzte 19-Jährige wurde anschließend umgehend ins LKH Graz gebracht, wo er einer operativen Versorgung unterzogen wurde. Der 18-Jährige erlitt im Gesichtsbereich Verletzungen sowie Kratzwunden am linken Oberarm. Er wurde von Beamten ohne Widerstand festgenommen, informierte die Polizei im März. Nun kam es zum Prozess.

„Lappalie“ führte zu Streit

Dass das Opfer beim Angriff nicht lebensgefährlich verletzt wurde, war großes Glück, betonte die Staatsanwältin, denn der damals 19-Jährige war nach Stichen im Oberkörperbereich blutüberströmt gewesen. Auslöser für den Streit war eine Diskussion über einen Stromausfall im Wohnheim gewesen. Es gab eine Unstimmigkeit, ob das gesamte Gebäude oder nur einzelne Räume davon betroffen waren. Der 18-Jährige aber gab vor Gericht an, dass der nun 20-Jährige versucht haben soll, ihn während des Stromausfalls zu vergewaltigen. Ein psychiatrisches Gutachten wurde angefordert und ergab eine schwere Persönlichkeitsstörung beim Angeklagten.

Zwölf Jahre Haft

Wie Medien berichten kamen die Geschworenen zu einem einstimmigen Urteil: Es war versuchter Mord. Der 18-Jährige wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt und aufgrund des psychiatrischen Gutachtens in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2024 um 07:47 Uhr aktualisiert