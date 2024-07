Weltweit heißester Tag seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen

Am vergangenen Sonntag wurde laut dem EU-Beobachtungsdienst Copernicus der weltweit heißeste Tag seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet. Die durchschnittliche Temperatur auf der Erde betrug an diesem Tag 17,09 Grad Celsius, wie Copernicus gestern mitteilte. Damit wurde der bisherige Rekord aus dem Juli 2023 knapp übertroffen.

Hitzewellen in Europa, USA und Russland

In der vergangenen Woche wurden Hitzewellen in den USA, Russland und Europa gemeldet. Diese extremen Wetterbedingungen trugen maßgeblich zu dem neuen Temperaturrekord bei. Bereits im Juli des vergangenen Jahres wurden an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen Rekordtemperaturen registriert. Betrachtet man die einzelnen Monate seit Juni 2023, so war jeder dieser Monate der jeweils wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Einige Wissenschaftler prognostizieren, dass das Jahr 2024 das bisher heißeste Jahr 2023 übertreffen wird.