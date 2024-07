Das sind Österreichs Medaillenhoffnungen bei den Olympischen Spielen

Am 26. Juli starten die Olympischen Spiele in Paris.

Am 26. Juli starten die Olympischen Spiele in Paris.

Bei der Kletterpremiere in Tokio holte Jakob Schubert die Bronzemedaille in der Kombination, die damals aus Bouldern, Speed und Lead bestand. In Paris werden Medaillen in den Disziplinen Bouldern/Lead sowie Speed vergeben. Schubert, der mit sechs Titeln Rekordweltmeister ist, geht als Favorit in den Bewerb Bouldern/Lead. Auch Jessica Pilz, die bei ihrer olympischen Premiere in Tokio den siebten Platz belegte, zählt zu den Medaillenanwärterinnen.

Leichtathletik: Hudson und Weißhaidinger in Topform

Victoria Hudson, die sich im Juni zur Speerwurf-Europameisterin kürte und den österreichischen Rekord auf 66,06 Meter verbesserte, reist mit viel Selbstbewusstsein nach Paris. Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger, der bei der EM im Juni Silber gewann, scheint ebenfalls in Topform zu sein und könnte sich eine Medaille sichern.

Schwimmen: Alexandri-Schwestern und Auböck auf Edelmetall-Kurs

Die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri, die 2023 Weltmeisterinnen wurden, gehen als Favoritinnen in die Olympischen Spiele. Auch Schwimmer Felix Auböck, der in Tokio nur knapp an einer Medaille vorbeischrammte, gehört zu den Medaillenanwärtern in Paris.

Radsport: Überraschungen durch Kiesenhofer und Schweinberger

Marlen Reusser, die in Tokio Gold gewann, zählt in Paris nicht zu den Favoritinnen, könnte aber dennoch für Überraschungen sorgen. Ihre Teamkollegin Christina Schweinberger und die Mountainbikerinnen Mona Mitterwallner und Laura Stigger zählen zu den erweiterten Favoriten.

Rudern und Judo: Lobnig und Polleres streben nach Medaillen

Ruderin Magdalena Lobnig, die in Tokio Bronze gewann, geht in Paris als Außenseiterin, aber mit viel Erfahrung an den Start. Judo-Kämpferin Michaela Polleres, die in Tokio Silber holte, ist ebenfalls eine heiße Anwärterin auf Edelmetall.

Kanu und Segeln: Oschmautz und Frank auf Medaillenjagd

Felix Oschmautz, der in Tokio knapp eine Medaille verpasste, zählt in Paris zu den Medaillenanwärtern. Auch Tanja Frank, die 2016 Bronze gewann, geht mit ihrem neuen Partner Lukas Haberl auf Medaillenjagd. Weitere Medaillenchancen bestehen im Segeln durch Benjamin Bildstein/David Hussl und Lara Vadlau/Lukas Mähr.

Schießen: Schmirl und Steiner auf Medaillen-Kurs

Alexander Schmirl, der 2023 Weltmeister im Dreistellungskampf wurde, sowie Sylvia Steiner, die in mehreren Disziplinen antritt, sind starke Medaillenanwärter im Schießen. Auch Martin Strempfl und Andreas Thum haben das Potenzial, einen Podestplatz zu erreichen.

Kunstturnen: Mörz als junge Medaillenhoffnung

Die 18-jährige Charlize Mörz, die als erste Österreicherin einen Weltcup-Sieg im Turnen errang, geht in Paris als Außenseiterin an den Start. Sie könnte jedoch für eine Überraschung sorgen und möglicherweise die erste Medaille für Österreich im Kunstturnen gewinnen.