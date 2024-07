Für 33.700 Euro: Lavanttaler Kindergarten bekommt Fernwärmeanschluss

Im Kindergarten der Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal in der Trattenstraße sind die Zeiten, in denen mit fossilen Brennstoffen geheizt wurde, vorbei. Das bedeutet das Aus für die in die Jahre gekommene Öl-Zentralheizung und den Anschluss an das regionale Biomasseheizwerk. Ein nachhaltiger Umstieg, welchen das Energiereferat des Landes Kärnten mit über 11.800 Euro unterstützt.

Gesamtinvestition beträgt über 33.700 Euro

„Die Energiewende ist ein gemeinsamer Kraftakt, der uns nur gelingen wird, wenn alle an einem Strang ziehen. Es freut mich daher sehr, dass auch die Marktgemeinde St. Paul hierbei tatkräftig mithilft und mit gutem Beispiel vorangehen“, so Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) im Zuge eines gemeinsamen Besuchs im Kindergarten mit Bürgermeister Stefan Salzmann (SPÖ). Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf mehr als 33.700 Euro.

Elf Tonnen Kohlendioxid werden eingespart

„Durch den neuen Fernwärmeanschluss können jährlich nicht nur über elf Tonnen Kohlendioxid (CO₂) eingespart werden, der Umstieg auf regionale erneuerbare Energiequellen ist vor allem auch für die Versorgungssicherheit unserer Gemeinden grundlegend. Es ist mir daher ein großes Anliegen, jene Gemeinden, die bereit sind, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten, bestmöglich dabei zu unterstützen“, so Schuschnig abschließend.