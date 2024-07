CO 2-Forschungsprojekt der Montanuni wird mit 1.150.000 Euro gefÃ¶rdert

Der Dekarbonisierung industrieller Prozesse kommt entscheidende Bedeutung im globalen Management der Klimakrise zu. International agierende Betriebe sind durch die derzeit noch uneinheitliche Rechtslage zur Besteuerung von CO 2-Emissionen, aber auch durch konkrete technische Fragestellungen z. B. im Zusammenhang mit geologischer CO 2-Speicherung, vor besondere Herausforderungen gestellt. Lösungsansätze für ein Werk der RHI Magnesita in Chizhou, Anhui Provinz, China, stehen nun im Fokus des Leuchtturmprojektes „AbateC“, das im Rahmen der FFG-Initiative Tecxport mit dem Schwerpunkt Energiewende in Kooperation mit dem chinesischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie zur Förderung ausgewählt wurde. Insgesamt wird das Projekt mit 1.150.000 Euro gefördert.

CCS-Roadmap erstellen

Leobener Wissenschaftler vom Lehrstuhl für Energy Geosciences werden die Potentiale für den Einsatz geologischer Dekarbonisierungsverfahren erforschen und gemeinsam mit den Experten der RHI Magnesita sowie einem Team chinesischer Wissenschaftler unter anderem von der renommierten Peking University, eine CCS-Roadmap für das Werk Chizhou und benachbarte Betriebe in der Anhui Provinz erstellen. Innovative Verfahren (z.B. Mineralisierung von CO 2 direkt im Untergrund) sollen dabei ebenso in Betracht gezogen werden wie bereits etablierte Technologien (z.B. Speicherung in ausgeförderten Kohlenwasserstofflagerstätten oder salinaren Aquiferen). Die Projektleiter Martin Pischler (Head of Sustainable Technologies & Decarbonization, RHI Magnesita) und David Misch (Professor für Energy Geosciences, Montanuniversität) sind überzeugt, dass das nun genehmigte Projekt einen wichtigen Schritt für die zukünftige, internationale Zusammenarbeit im Bereich der CO 2-Speicherung darstellt.

Weltweit führende Uni als Kooperationspartner

Mit der Peking University konnte außerdem eine der weltweit führenden Universitäten als Kooperationspartner im Bereich der Modellierung von Speicherprozessen gewonnen werden. Diese Beziehungen gilt es nun auszubauen um zukunftsfit für die auch auf dem chinesischen Markt zunehmend strengen Dekarbonisierungsvorschriften zu werden. Das Projekt wird von der Österreichischen Forschungsgesellschaft (FFG) gefördert.