Mehr Geld für Foodora-Boten: Trotzdem will man weiter verhandeln

Im aktuellen Lohnangebot von Foodora in Höhe von 5,8 Prozent – welche das Unternehmen nun freiwillig auszahlen will – sieht Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida, einen ersten Teilerfolg. „Die in den vergangenen Wochen und Monaten durchgeführten Proteste bis hin zu mehreren österreichweiten Warnstreiks der Fahrradboten haben hier offenbar zu einem Umdenken bei einem ersten größeren Arbeitgeber geführt“, so Petritsch. Faktum sei aber, dass dieses Angebot noch um 2,9 Prozent unter der abzugeltenden durchschnittlichen Inflation in Höhe von 8,7 Prozent für das Jahr 2023 liege. Die Gewerkschaft vida fordert nach wie vor die Abgeltung der vollen Teuerung, bekräftigt der vida-Gewerkschafter.

Gewerkschaft will trotzdem zurück an den Verhandlungstisch

„Seit schon neun Monaten lassen die Wirtschaftskammer und die Unternehmen die KV-Verhandlungen im Sand verlaufen und die Fahrradboten auf die ihnen zustehende volle Inflationsabgeltung warten. Wir fordern die Arbeitgeber daher auf, endlich an den Verhandlungstisch zurückzukehren“, so Petritsch weiter. Für 40 Stunden in der Woche würden die Arbeitnehmer mit 1.340 Euro netto im Monat deutlich unter der aktuellen Armutsgrenze in Höhe von 1.572 Euro im Monat verdienen.