Kärntner Polizei bekommt Defibrillatoren: „Im Ernstfall entscheidend“

Polizei als Ersthelfer: Seit Juni ist in jedem Streifenwagen in Kärnten auch ein Defibrillator.

Österreichweit sollen schrittweise alle im operativen Dienst stehenden Streifenwägen der Polizei mit einem handlichen Defibrillator ausgestattet werden. Deshalb wurde kürzlich jeder Dienststelle der Landespolizeidirektion Kärnten über Auftrag des Bundesministeriums für Inneres (BMI) ein Defibrillator samt Zubehör zugewiesen. Der „Polizei-Defi“ ist vollautomatisiert und kann deshalb auch von Menschen ohne spezielle technische oder medizinische Spezialkenntnisse bedient werden.

Kärntner Polizei wurde entsprechend eingeschult

„Bei einem Herzproblem ist der Zeitfaktor entscheidend. Die Polizei kann mit den Defis nun im Ernstfall noch schneller und besser Hilfe leisten, als ihr das bisher möglich war“, so Rainer Dionisio, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit in der Landespolizeidirektion Kärnten. Der Defi arbeite automatisch, alle notwendigen Arbeitsschritte werden mittels Sprachansage diktiert. Auch werden alle Polizeibediensteten in die Bedienung des Gerätes eingeschult. Diese Schulungen – umgesetzt in Verantwortung des polizeiärztlichen Dienstes und mit Unterstützung des Roten Kreuzes – seien seit Anfang Juni 2024 abgeschlossen.

©Landespolizeidirektion Kärnten Seit Juni stehen die Defibrillatoren im Einsatz.

128 neue Defibrillatoren in Kärnten

In Summe stehen innerhalb der Landespolizeidirektion Kärnten jetzt 128 Defibrillatoren zur Verfügung. Davon befinden sich 110 Geräte in den Streifenwägen des exekutiven Außendienstes, zwei Geräte sind dem Polizeikommissariat Villach und der Landespolizeidirektion Kärnten in Klagenfurt zugewiesen. Weitere 16 Geräte stehen als Reserve oder für besondere Lagen in der Logistikabteilung zur Verfügung.