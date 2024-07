Für den guten Zweck: Lehrlinge nähen Herzkissen „mit großer Wirkung“

Im Juli tauschten dm Lehrlinge ihren Arbeitsplatz in der Filiale gegen einen Platz an der Nähmaschine ein. Im Rahmen eines zweitägigen Workshops des dm Ausbildungsprogramms future.zone entstanden insgesamt 238 Kissen in Herzform. Diese lindern Wund- und Narbenschmerzen und schützen Narben gleichzeitig vor Reibung oder Stößen.

©dm / herzkissenprojekt.at / Joachim Bacher Die selbst genähten Kissen in Herzform lindern nicht nur Schmerzen, sondern spenden mit persönlichen Botschaften auch Trost.

Sorgenwürmchen sollen Trost spenden

Den Kissen beigefügt wurden außerdem sogenannte Sorgenwürmchen. Versehen mit persönlichen Botschaften und Genesungswünschen der dm Lehrlinge sollen sie den Brustkrebspatientinnen Trost schenken. Die feierliche Übergabe an den Verein Herzkissen bildete schließlich den Abschluss des Workshops.

Auch außerhalb des Arbeitsalltags Erfahrungen sammeln

Projekte wie jene in Graz sind bei dm ein wichtiger Bestandteil des internen Programms future.zone für Lehrlinge. „Ziel dabei ist es, den Fachkräften von morgen bewusst eine Möglichkeit zu bieten, auch außerhalb ihres Arbeitsalltags neue Erfahrungen zu sammeln. Mit dem Engagement, zum Beispiel für soziale oder nachhaltige Initiativen, wachsen sie in ihrer Persönlichkeit und erweitern ihren Horizont. Das regt die Teilnehmenden nicht nur zu mehr Offenheit an, sondern bildet gleichzeitig einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Erwachsenenleben – beruflich wie persönlich“, so Petra Mathi-Kogelnik, dm Geschäftsführerin.