Fahrräder gestohlen: Polizei sucht Eigentümer

Niederösterreich / Ybbs an der Donau

Veröffentlicht am 24. Juli 2024, 10:05 / ©5 Minuten

Bedienstete der Polizeiinspektion Ybbs an der Donau stellten am 30. Mai 2024 im Stadtgebiet von Ybbs an der Donau Diebesgut sicher:

1 Fahrrad der Marke SCIROCCO Elegance, rot/silberfarben lackiert

1 Fahrrad der Marke PUCH Clubman, rot lackiert

©LPD NÖ | Fahrrad Auch ©LPD NÖ | Fahrrad Siorocco

Bei der Mittelschule gestohlen

Die beiden Fahrräder dürften in Blindenmarkt, vermutlich im Bereich der dortigen Mittelschule entwendet worden sein. Als Beschuldigte konnten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren aus dem Bezirk Melk ausgeforscht werden. Die rechtmäßigen Besitzer der beiden sichergestellten Fahrräder konnten bislang noch nicht ermittelt werden. Bitte mit den Bediensteten der Polizeiinspektion Ybbs an der Donau, Telefonnummer 059133-3145, Kontakt aufnehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2024 um 10:10 Uhr aktualisiert