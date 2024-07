Kletterer stürzte ab: Mit Rettungshubschrauber geborgen

Ein 33-jähriger Österreicher und eine 28-jährige Österreicherin seilten sich an der Abseilstelle am Ende des Klettersteiges über eine 30 Meter hohe Wand ab. Nachdem sich beide aus dem Seil aushängten, wollte der Mann das Kletterseil abziehen. Das Seil dürfte sich dabei in der Felswand verfangen haben, weshalb der 33-Jährige ca. 6 Meter ungesichert über eine Felswand absteigen musste. Bei einem weiteren Versuch das Seil aus der Wand zu lösen, stürzte der Mann ab und blieb verletzt am Wandboden liegen. Der Kletterer konnte noch eigenständig den Notruf absetzen. Er wurde mittels Tau vom Rettungshubschrauber geborgen und mit Verletzungen schweren Grades ins Krankenhaus Innsbruck geflogen.