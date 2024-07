NR-Wahl: Janos Juvan ist NEOS-Spitzenkandidat auf Kärntner Landliste

Am Foto: NEOS-Gemeinderat Janos Juvan, Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger, Christina Holmes und Iris Glanzer (v.l.)

Veröffentlicht am 24. Juli 2024, 10:18 / ©NEOS Kärnten

An der Spitze der NEOS-Landesliste in Kärnten steht Janos Juvan, der bereits seit Jahren als Gemeinderat in Klagenfurt tätig ist. Auf Platz zwei folgt die Lehrerin Iris Glanzer. Den dritten Platz hat Christina Holmes inne – eine juristische Referentin und Menschenrechtsaktivistin.

NEOS-Bundesparteichefin kommt nach Kärnten

„Die NEOS sind bereit für Reformen und bereit, Verantwortung zu übernehmen“, betont Juvan. „Unser Ziel ist es, Kärnten und ganz Österreich mit frischen Ideen und einem klaren Reformkurs voranzubringen.“ Unterstützung erhalten die Kärntner NEOS auch von der Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger, die im Sommer Kärnten besuchen und dort aktiv Wahlkampf betreiben will.