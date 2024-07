Schwer verletzt: Forstarbeiter von Baum getroffen

In Osttirol kam es zu einem Forstunfall.

Veröffentlicht am 24. Juli 2024, 10:19 / ©BFVMZ/FF Neuberg

Am Mittwochmorgen, den 24. Juli, gegen 06.33 Uhr, kam es im Zuge von Forstarbeiten im Dorfertal im Bereich Federspiel in Obertilliach zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 18-jähriger Rumäne bediente die Seilwinde mittels Funkbedienung. Im Zuge des Abtransportes des Baumes kam der Baum ins Rutschen und traf den rumänischen Waldarbeiter am Kopf.

Schwere Kopfverletzungen

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 18-Jährige mit schweren Kopfverletzungen ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Im Einsatz standen die Bergrettung Obertilliach mit acht Mann, ein Fahrzeug der Feuerwehr sowie zwei Polizeibeamten der Polizei Sillian.

