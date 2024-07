Charity-Kirchtag für hilfsbedürftige Kinder: Kiwanis Club lädt ein

Kiwanis-Club Villach Präsident René Tarmastin und Stadtpfarrer Richard Pirker sind mit ihrem Projekt in der Kirchtagswoche am oberen Kirchenplatz, direkt gegenüber vom Kirchturm der Stadtpfarrkirche St. Jakob, zu finden. Alle Einnahmen kommen hilfsbedürftigen Kindern zugute.

„Villacher“, „Malle Bier“, Jakobuswein und vieles mehr

Es wird eine Auswahl an verschiedenen Köstlichkeiten so wie Villacher Bier, Malle Bier (eigens für den Villacher Kirchtag gebraut), einen Jakobuswein vom Weingut Pfalz (Niederösterreich) und auch eine geschmackliche Überraschung das Mischgetränk „capo vaticano“ geben. Ebenso darf man sich auf Käsespezialitäten der Kärntner Milch sowie auch auf Jesche-Gin freuen. Weiters gibt es etwas zu gewinnen, die nagelneue Tracht der Isola Trachtenmanufaktur wird am Villacher Kirchtag verlost. Direkt am Kiwanis-Stand gibt es die genauen Infos zur Teilnahme am Gewinnspiel.

Wann und wo? Heiliger Jakobus am 25. Juli: ab 18:30 Uhr wird in der Stadtpfarrkirche das „ursprüngliche Hochamt“ gefeiert

Hochamt am Sonntag 28. Juli

Kiwanis-Club Stand am oberen Kirchenplatz, direkt gegenüber vom Kirchturm der Stadtpfarrkirche St. Jakob

Alle Lieferanten sind Sponsoren des Charity-Kirchtags