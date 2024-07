Katze fiel in Kanal: Verletztes Tier wurde zur Arche Noah gebracht

In Saaz fiel eine Katze in einen Kanal. Die Freiwillige Feuerwehr Paldau rückte zum Einsatz aus und rettete das Tier aus dem Kanal. Auch die Tierrettung wurde hinzugezogen, da die Katze verletzt war: „Wir brachten sie so schnell wie möglich zur Tierklinik Thalerhof. Nachdem sie dort ihre Verletzung am Bein, in der sich schon Fliegeneier eingenistet hatten, und ihr Trauma an der Hüfte versorgt hatten, brachten wir sie ins Tierheim Arche Noah“, so die Tierretter.