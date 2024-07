Blechlawine rollt am Wochenende durch Kärnten

Mit Bayern und Baden-Württemberg starten diese Woche die letzten deutschen Bundesländer in die Sommerferien. Damit steht laut dem ÖAMTC auch eines der verkehrsstärksten Wochenenden im Urlaubsreiseverkehr bevor! Zudem setzten am vergangenen Wochenende die Rückreiseströme in Richtung Norden ein. Vor allem Urlaubende, welche die Vorsaison nutzten, sind bereits am Rückweg. Außerdem enden auch schon die Ferien in ersten deutschen Bundesländern.

Die wichtigsten Staustrecken in Kärnten A2 Südautobahn im Baustellenbereich bei Velden sowie zwischen Bad Sankt Leonhard und Wolfsberg

im Baustellenbereich bei Velden sowie zwischen Bad Sankt Leonhard und Wolfsberg A11 Karawankenautobahn: besonders vor dem Karawankentunnel

Stau am Weg nach Kroatien

Auch an den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien sollten Reisende viel Geduld mitbringen. Laut dem ÖAMTC kann es in beiden Richtungen, am Übergang Gruskovje/Macelj auf der direkten Verbindung von Marburg Richtung Zagreb sowie auch an den Übergängen zwischen Istrien und Slowenien etwas länger dauern. ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger rät, die Fahrt – wenn möglich – frühmorgens oder am Abend anzutreten, wenn die Temperaturen zumindest etwas niedriger sind. Während der Fahrt sollte das Fahrzeug nicht zu extrem heruntergekühlt werden, da große Temperaturunterschiede den Körper beim Aus- und Einsteigen belasten. Weitere Tipps der Verkehrspsychologin: „Gelassen bleiben, viel alkoholfreie Flüssigkeit trinken und leichte Kost essen.“