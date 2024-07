36 Grad und es wird noch heißer: Sommerliches Wochenende steht bevor

Am Samstag, dem 27. Juli 2024, dominiert hoher Luftdruck das Wettergeschehen in Österreich. Der Tag beginnt mit Temperaturen zwischen 12 und 20 Grad. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf sommerliche 28 bis 36 Grad. Der Himmel zeigt sich überwiegend sonnig, lediglich über den westlichen Alpengipfeln können sich am Nachmittag Quellwolken bilden, die zu lokalen Wärmegewittern führen könnten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen und kann am Alpenostrand auch lebhafter werden, so die Prognose von GeoSphere Austria

©GeoSphere Austria Der Samstag wird überall sehr heiß werden.

Kaltfront bringt wechselhaftes Wetter am Sonntag

Für Sonntag, den 28. Juli 2024, kündigt sich eine Kaltfront an, die im Laufe des Tages von Westen her über Österreich zieht. Diese Front bringt kräftige Regenschauer und Gewitter, die sich bis zum Abend langsam nach Osten ausbreiten. Vor dem Eintreffen der Kaltfront bleibt das Wetter weiterhin sonnig und sommerlich heiß. Besonders im Osten und am Alpenostrand wird es am längsten trocken und sonnig bleiben. Die Temperaturen liegen am Sonntagmorgen zwischen 15 und 23 Grad, tagsüber steigen sie je nach Region auf 24 bis 36 Grad.