Streit außer Kontrolle: Mann (31) absichtlich mit Auto angefahren

Die Polizei wurde am vergangenen Samstag zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall in Klagenfurt hinzugezogen.

Die Polizei wurde am vergangenen Samstag zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall in Klagenfurt hinzugezogen.

Veröffentlicht am 24. Juli 2024, 11:25 / ©BMI/Egon Weissheimer

Polizeibeamte wurden am vergangenen Samstag, kurz nach 1 Uhr morgens, zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall am Viktringer Platz in Klagenfurt hinzugezogen. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass der 21-jährige Lenker einen 31-jährigen Mann absichtlich mit seinem Auto angefahren haben dürfte.

Streit in Klagenfurt eskalierte

„Der 31-Jährige wurde dabei verletzt und ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert“, heißt es seitens der Polizei. Dem Vorfall soll ein Streit vorangegangen sein. Die Ermittlungen wurden vom operativen Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt übernommen. Der 21-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.