Dreister Diebstahl: Vermisste Ortstafeln gefunden

Mehrere ungewöhnliche Vorfälle ereignete sich im Zeitraum von 26. Mai 2023 bis 03. Juni 2024. Es wurden die Ortstafeln von „Litzelsdorf“, „Unterwart“ und zwei Ortstafeln von „Rotenturm an der Pinka“ (Bezirk Oberwart) sowie ein Verkehrszeichen „Achtung Wildwechsel“ (Tatort Oberdorf) und eine „Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h“ (derzeit keinem Tatort zuordenbar) gestohlen.

Schadenshöhe noch unklar

Im Zuge der Erhebungen konnten die Ortstafeln beziehungsweise die Verkehrszeichen am 29. Juni 2024 in einem Wohnhaus im Bezirk Güssing aufgefunden werden. Die Ortstafeln wurden sichergestellt und in weiterer Folge an die betroffenen Gemeinden zurückgebracht. Der 23-jährige Tatverdächtige wurde angezeigt. Weitere Erhebungen werden geführt. Der entstandene Schaden ist derzeit noch unbekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2024 um 11:41 Uhr aktualisiert