Bild der Zerstörung: Innerkremser Landesstraße bleibt länger gesperrt

Ob auch Brückenobjekte betroffen seien, könne erst festgestellt werden, wenn die Mitarbeiter sie vor Ort besichtigen können, heißt es am Mittwoch seitens des Landespressedienstes. Momentan würden sich örtliche Unternehmen mit schwerem Gerät unter Anleitung der Straßenbauabteilung auf dem rund neun Kilometer langen betroffenen Bereich der Straße von außen nach innen vorarbeiten.

Provisorische Befahrbarkeit in rund drei Wochen

„Nach einer Ersteinschätzung unserer Abteilung verfolgen wir das Ziel, die Straße in rund drei Wochen zumindest provisorisch durchgängig befahrbar zu machen“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Von den 28 Schadensbereichen sind drei durch Murenabgänge verlegt, bei 15 Schadstellen ist die Straße komplett zerstört – diese Abschnitte sind teilweise bis zu 70 Meter lang.

©Land Kärnten/Abteilung 9 | An 15 Stellen wurde die Straße komplett zerstört. ©Land Kärnten/Abteilung 9 | Mit schwerem Gerät kümmert man sich aktuell um das Geröll und den Schlamm.

Instabiles Gelände

„Dort wo es möglich ist, werden wir die Straße sofort in den ursprünglichen Zustand bringen. In einigen Bereichen ist es jedoch notwendig, zuerst ein Provisorium zu errichten, damit die nächste Schadstelle rasch erreichbar ist und auch dort mit den Arbeiten begonnen werden kann“, informiert der Straßenbaureferent. Man befinde sich jedoch in einem instabilen Gelände, in dem behutsam vorgegangen werden müsse. Die Sicherheit für Einsatzkräfte vor Ort zu gewährleisten – von den Projektleitern über die Bagger- und LKW-Fahrer bis hin zu den Mitarbeitern der Straßenmeisterei – habe oberste Priorität, so Gruber abschließend.

©VP Kärnten Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2024 um 11:52 Uhr aktualisiert