Skandal im Murtal: Wanderin (59) von Mountainbiker sexuell belästigt

Gegen 11.30 Uhr war eine 59-Jährige auf dem Steinplan unterwegs. Am Rückweg wurde die Frau von einem unbekannten Mountainbiker angesprochen. Sie habe einen „Smalltalk“ mit dem Mann geführt. Er gab an, dass er sie schon einmal in Spielberg gesehen habe. Danach setzte der Fahrradfahrer seine Fahrt fort. Einige Minuten später kam der Biker abermals daher. Der Mann fragte die Wanderin nach Wasser. Sie gab ihm ihre Trinkflasche. Danach dürfte sich der unbekannte Mann das Wasser über sein entblößtes Geschlechtsteil geschüttet und sexuelle Handlungen an sich selbst ausgeübt haben. Die Wanderin verlies sofort die Örtlichkeit. Der Mountainbiker verschwand in unbekannte Richtung.

Nach dem Mountainbiker wird nun gesucht

Die Wanderin begab sich zur Anzeigenerstattung zur Polizeiinspektion Knittelfeld. Das Opfer beschreibt den unbekannten Täter wie folgt: „Ca. 180 Zentimeter groß, schlanke sportliche Statur, ca. 40 – 50 Jahre alt, steirischer Dialekt und kommt möglicherweise aus Spielberg. Der Mann war mit einem Mountainbike unterwegs, trug einen Fahrradhelm, eine schwarze Fahrradhose und auffällige Sportschuhe in der Farbe blau metallic.“ Die Polizeiinspektion Knittelfeld führt die weiteren Erhebungen und ersucht um zweckdienliche Hinweise unter 059133/6310.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2024 um 12:37 Uhr aktualisiert