Zweisprachige Ortstafeln in St. Kanzian von Vandalen verunstaltet

Betroffen soll auch die Ortstafel in Lauchenholz sein.

St. Kanzian am Klopeiner See

Veröffentlicht am 24. Juli 2024, 12:44 / ©Google Maps

Im Zuge der Schmieraktionen sollen die slowenischen Namen der Ortschaften Lauchenholz und St. Primus übermalt worden sein, heißt es in einem Bericht des ORF. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) verurteilt die Beschmierungen jedenfalls aufs Schärfste: „Derartige Vandalenakte sind Angriffe auf unsere mittlerweile in friedlicher Vielfalt geeinte Kärntner Familie, in der Zwei- und Mehrsprachigkeit längst nicht mehr als politisch instrumentalisierte Bedrohung, sondern vielmehr als gemeinschaftliche Bereicherung gesehen werden.“

©SPÖ Kärnten / evmedia Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ)

Kärntens Landeshauptmann zu Ortstafel-Schmieraktion

„Wer immer glaubt, mit derartigen Straftaten sich und ganz Kärnten als Wirtschafts-, Tourismus- und Lebensstandort Schaden zufügen zu müssen, der gibt sich nicht nur der gesellschaftlichen Verachtung preis, er oder sie wird dafür auch von Gesetzeswegen zur Rechenschaft zu ziehen sein“, macht Kaiser unmissverständlich deutlich.