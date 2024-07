Achtung: Kleine Würmer in alter Donau sorgen für Ausschlag und Juckreiz

Immer mehr Badegäste in der Alten und Neuen Donau berichten von Juckreiz und Hautausschlägen. Der Grund sind Larven von Saugwürmern, auch Zerkarien genannt, die sich in die Haut bohren. Diese kleinen Ungeziefer sind in Naturgewässern wie der Alten und Neuen Donau schon lange bekannt, hinterlassen aber unangenehme Spuren auf der Haut. Zoologe Christoph Hörweg vom Naturhistorischen Museum berichtet dem ORF: „Die Larven von Saugwürmern wollen eigentlich zu Wasservögeln zurückkehren. Der Mensch ist ein Fehlwirt, und das Eindringen in die Haut kann Hautausschläge verursachen.“,

Häufigeres Auftreten durch Klimawandel

Zerkarien fühlen sich besonders wohl in warmen Gewässern ab 26 Grad. Da die Temperaturen in der Alten und Neuen Donau immer häufiger diese Werte erreichen, ist auch das Auftreten der Zerkarien häufiger geworden. Gerald Loew, Leiter der MA 45 (Wiener Gewässer), erläutert: „Der Klimawandel führt dazu, dass wir jeden Sommer mehrere Wochen mit Temperaturen über 30 Grad haben. Diese Bedingungen sind ideal für Zerkarien.“

Vorbeugung: Tipps gegen Zerkarien-Befall

Obwohl die Hautausschläge nicht gefährlich sind und nach ein bis zwei Wochen wieder verschwinden, gibt es Möglichkeiten zur Vorbeugung. „Um einem Zerkarienbefall zu vermeiden, sollte man sich direkt nach dem Schwimmen gründlich abtrocknen und nasse Kleidung ausziehen“, rät Loew im ORF Interview. Er empfiehlt, in Gewässern über 26 Grad Bereiche aufzusuchen, die tiefes Wasser bieten und wo Zerkarien seltener vorkommen, wie Stege oder Tiefwasserzonen.