Helene (13) vermisst: „Nach vier Tagen breitet sich die große Sorge aus“

So sieht die Vermisste Helene aus.

Veröffentlicht am 24. Juli 2024, 13:08 / ©Leserin

Die 13-jährige Helene wird seit Sonntag, den 21. Juli, vermisst. Das Mädchen ist in einer betreuten Einrichtung untergebracht, aus der sie kurz nach Mitternacht verschwand. Die Einrichtung informierte die Polizei und erstattete eine Vermisstenanzeige. Zuletzt gesehen wurde sie dann am Reumannplatz gegen 23.45 Uhr im 10. Bezirk von Wien. Dort dürfte sie mit einem tunesischen Jungen unterwegs gewesen sein. Das genaue Alter des Jungen ist unbekannt. Er spricht gebrochenes Deutsch und heißt Mustafa oder Mohammed.

Hast du Helene gesehen?

Eine Freundin ihrer Mutter meldet sich auf Facebook: „Nach viert Tagen Abgängigkeit breitet sich sehr große Sorge aus. Sie will normalerweise immer, wenn sie unterwegs war in ihrem gewohnten Umfeld, ihre Ruhe haben, lesen, herunterkommen.“ Helene ist ein junges Mädchen im Alter von 13 Jahren. Das Mädchen hat braune Haare und ist ca. 165 cm groß. Helene trug zuletzt ein weißes Shirt und schwarze Jeans. Außerdem ist das Mädchen an Autismus erkrankt.

©Leserfoto