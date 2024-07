Abstieg war zu schwierig: Kletterer wurde von fünf Bergrettern abgeholt

Ein niederländisches Brüderpaar im Alter von 45 und 49 Jahren startete am 23. Juli 2024, am späten Vormittag von der Simonyhütte eine hochalpine Bergtour auf das Hohe Kreuz um vom Gipfel über den sogenannten „Amon-Klettersteig“ in Richtung Adamekhütte abzusteigen. Sie planten ihre Tour mit einer Handy-App, die eine Gesamtlänge der Tour von 4 – 5 Stunden auswies, aber offenbar nicht auf die Schwierigkeiten hinwies. Nachdem sie den Gipfel des Hohen Kreuzes erreicht hatten, begannen sie mit dem Abstieg über den schwierig ausgewiesenen „Amon-Klettersteig“. Während der 45-Jährige den Schwierigkeiten des Klettersteiges im Abstieg gewachsen war, kam der 49-Jährige mehrere Male zu Sturz und konnte schlussendlich an der schwersten Stelle nicht mehr weiter abklettern.

Notruf wurde abgesetzt

Deshalb alarmierte sein Bruder gegen 18.50 Uhr via Notruf die Einsatzkräfte. Aufgrund der tiefen Wolkenbasis war eine Rettung durch den Hubschrauber der Flugpolizei nicht möglich, weshalb fünf Bergretter und zwei Alpinpolizisten zur Adamekhütte geflogen wurden und von dort einen bodengebundenen Einsatz starteten. Der 45-Jährige konnte den Klettersteig selbstständig abklettern, sein Bruder musste jedoch durch den Bergrettungsdienst ca. 60 Meter auf den Großen Gosaugletscher abgeseilt werden. Der 49-Jährige musste nach der Rettung aus dem Klettersteig aufgrund seiner Erschöpfung von den Einsatzkräften gestützt werden, um den weiteren Abstieg über rund 2 Stunden zur Adamekhütte bewältigen zu können. Um etwa 23.15 Uhr erreichten die Einsatzkräfte mit den beiden Brüdern die Hütte. Am Morgen des 24. Juli 2024 stiegen die Einsatzkräfte zu Fuß ins Tal ab – die beiden niederländischen Brüder konnten den Abstieg nach Gosau allein bewältigen.