Vorbereitungen laufen: ÖBB-Tauerntunnel wird monatelang gesperrt

Geht es nach den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wird den Fahrgästen in drei Jahren eine komplett modernisierte Bahninfrastruktur im Salzburger Gasteinertal zur Verfügung stehen. Mit Anfang August starten die Baustelleneinrichtung für die Arbeiten entlang der Strecke und im Tunnel. Die Sperre des Tauerntunnels beginnt dann am 18. November 2024 und endet am 13. Juli 2025. Trotz der Bauarbeiten bleibt das Gasteinertal für den Wintertourismus bis März 2025 vom Norden gut und schnell mit dem Zug erreichbar, versichern die Verantwortlichen. Vom Süden her werde bereits ab der Sperre des Tauerntunnels Mitte November ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dabei soll es stündliche Busverbindungen zwischen Bischofshofen und Spittal an der Drau geben.

Sonderbusse für Tauernschleusen-Pendler

Ein Zusatzangebot mit Bussen für Pendler startet dann ab 18. November 2024 zwischen Bad Gastein und Mallnitz – mit entsprechenden Zwischenhalten. Der Busverkehr sei speziell für Pendler der Tauernschleuse vorgesehen und mit einer gültigen Jahreskarte für die Tauernschleuse kostenlos nutzbar, heißt es seitens der ÖBB. Auch stehe man mit den Gemeinden und Regionen im Austausch und informiere über die konkreten Pläne der Modernisierung regelmäßig.

Zweite Bauetappe startet voraussichtlich 2027

Um die Modernisierungsarbeiten im Tauerntunnel zu finalisieren, sei eine zweite Etappe der Maßnahmen erforderlich. Diese ist bereits in Planung und betreffe schwerpunktmäßig den Bereich des Südportals. Die zweite Bauetappe wird voraussichtlich ab 2027 in einer weiteren Totalsperre von zirka fünf Monaten erfolgen. Über Fortschritte und Details werden die ÖBB laufend informieren.