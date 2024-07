Sicherheitspaket für das Stadion Liebenau: Die Maßnahmen im Überblick

Veröffentlicht am 24. Juli 2024, 14:14 / ©Büro StR Eber

Das größte Sicherheitspaket seit der Stadioneröffnung 1997 wird nach Prioritäten umgesetzt und dafür werden rund 2,5 Mio. Euro investiert. Die Maßnahmen sollen bis Februar 2025 abgeschlossen sein. Der Auswärtssektor wurde bereits mit neuen Trennelementen aus Glas ausgestattet. Die gleichen Absperrelemente werden auch seitlich des erweiterten GAK-Heimsektors sowie in der Nordkurve, der Heimat der Sturm-Fans, installiert. Diese befinden sich derzeit in Produktion und werden bis spätestens Anfang September verbaut. Damit steht die essentielle Sicherheitsmaßnahme, die das Übersteigen von Fansektoren – wie beim letzten Derby mit seinen besorgniserregenden Szenen – verhindern soll, vor dem nächsten Bundesligaderby Sturm gegen GAK am 19./20. Oktober bereit.

Schutz soll für Besucher und Mitarbeiter erhöht werden

Wie bereits berichtet, wird aufgrund der Produktionszeiten die Umstellung des GAK-Sektors von fixen Sitz- auf modulare Sitz-/Stehplätze in der Winterpause umgesetzt. Für das von den GAK-Fans gewünschte Vorsängerpodest findet morgen ein Treffen der Fanvertretung mit dem Stadionmanagement statt, um Details zu besprechen und die Umsetzung so schnell wie möglich zu gewährleisten. Stadtrat Manfred Eber blickt erwartungsvoll auf die neue Saison und konnte sich bei einem Vororttermin vom Fortschritt der Maßnahmen überzeugen: „Ich freue mich schon auf die vielen spannende Spiele der beiden Grazer Bundesligisten im Liebenauer Stadion. Dank der umfassenden Sicherheitsmaßnahmen erhöhen wir den Schutz aller Besuchenden und Mitarbeiter:innen.“

Weitere Sicherheitsmaßnahmen im Überblick Mobile Absperrungen auf Verteilerebene: abgeschlossen

Zusätzlicher Zugang für Sicherheitskräfte zu den Sektoren 25 und 26: abgeschlossen

Fluchtweg für Kantinenpersonal Gästesektor: abgeschlossen

60 fix montierte Abfallbehälter: Winter 2024/25

Installierung zusätzlicher Drehportalkreuze: Winter 2024/25

WC-Anlage am Stadionvorplatz: Winter 2024/25

Auswärtsbusparkplatz/TV-Abstellfläche wird vergrößert

Zudem wird in den nächsten Wochen ein weiterer Schritt erledigt, damit das Liebenauer Stadion die aktuellen Champions-League-Vorgaben erreichen kann. Durch den Kauf einer Liegenschaft in der Liebenauer Hauptstraße neben der Stadiongarageneinfahrt wird die Fläche für den Auswärtsbusparkplatz und die TV-Abstellfläche entsprechend erweitert. Dies soll auch zu einer Entlastung der leidgeplagten Anwohner führen und der Polizei bessere Möglichkeiten bieten, mit den Auswärtsfans umzugehen. Für das derzeit auf der Fläche befindliche Haus wird in den nächsten Wochen der Abrissbescheid ergehen, um Platz für den Parkplatz zu schaffen. Für die neue Saison wurde außerdem ein neuer Rasen verlegt, um die beste Qualität zu gewährleisten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2024 um 16:06 Uhr aktualisiert