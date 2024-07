City Arkaden: Neues Leben zieht in alte Gerry-Weber-Fläche

Veröffentlicht am 24. Juli 2024, 14:44 / ©5min.at

Die Luxuskosmetik-Marke „Rituals“ übersiedelt von ihrer bisherigen Fläche auf die ehemalige Gerry-Weber-Fläche im Erdgeschoss. „Rituals ist sehr erfolgreich, daher die Übersiedelung auf eine größere Fläche, auch das Angebot wird erweitert“, so der City-Arkaden-Center-Manager Ernst Hofbauer gegenüber 5 Minuten. Eröffnungstermin gibt es laut Hofbauer noch keinen genauen. „Es wird jetzt alles für den Umbau hergerichtet und bis alles fertig umgebaut ist, findet man Rituals noch auf der alten Fläche“, führt Hofbauer weiter an.

©5 Minuten | Die Umbauarbeiten laufen während des Sommers. ©5 Minuten | Im Herbst übersiedeln Rituals und Pandora in neue Geschäftsflächen.

Und was passiert dann mit der alten Rituals-Fläche?

„Auch Pandora ist sehr erfolgreich und dafür ist die jetzige Fläche zu klein, deshalb wird auch hier vergrößert. Durch die Übersiedelung von Rituals auf die neue Fläche, gibt es die Möglichkeit der Vergrößerung von Pandora“, so Hofbauer. Die Übersiedelung erfolgt aber noch nicht im Sommer, hier wird erst einmal umgebaut. Der Schmuckhersteller „Pandora“ wird dann, sobald alles umgebaut ist, die ehemalige Rituals Fläche beziehen. „Alle Neueinzüge finden dann im Herbst Zug um Zug statt. Sobald Rituals übersiedeln kann, wird auch Pandora übersiedeln. In die jetzige Pandora Fläche kommt auch etwas Neues, allerdings gibt es die Infos dazu erst in einigen Wochen“, betont Ernst Hofbauer.