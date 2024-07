Schwerer Unfall auf der A2 legte Frühverkehr lahm

Der Unfall geschah vor der Ausfahrt Traiskirchen. Bei Ankunft der Feuerwehr Wiener Neudorf konnte die verletzte Fahrerin bereits durch mehrere Ersthelfer gemeinsam mit dem Team des Notarzthubschraubers Christophorus 3 aus dem Fahrzeug befreit und medizinisch erstversorgt werden. Unter den Ersthelfern befanden sich auch eine Krankenschwester sowie eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des Roten Kreuzes.

Frau ins Krankenhaus geflogen – Auto komplett zerstört

Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 21 Mitgliedern aus. Bis die Verletzte mit dem Hubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung weggeflogen wurde, unterstützen die freiwilligen Florianis die Rettung an der Unfallstelle. „Nach Abschluss der Unfallaufnahme musste das stark deformierte Unfallwrack geborgen werden. Der am Unfall beteiligte LKW konnte soweit fahrbereit gemacht werden, dass dieser in Begleitung der Feuerwehr die Autobahn verlassen konnte“, heißt es von Seiten der freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf in einem Einsatzbericht. Wegen der notwendigen Sperren mehrerer Fahrspuren bis hin zu einer kurzen Totalsperre, kam es zu erheblichen Verzögerungen im Frühverkehr.