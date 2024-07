Abbruchhaus in Brand gesetzt: Polizei sucht nach Innsbrucker Feuerteufel

Veröffentlicht am 24. Juli 2024, 15:19 / ©pexels

Am vergangenen Montag, 22. Juli 2024 gegen 20.30 Uhr, wurde die Polizei Tirol alarmiert. Aus einem leerstehenden Abbruchhaus in Amras qualmten dichte Rauchwolken. Laut aktuellen Ermittlungen dürften ein oder mehrere bisher unbekannte Täter im Abbruchhaus an mehreren Stellen gezündelt und dadurch einen Brand verursacht haben.

Zwei Feuerwehren im Einsatz

Von den Tätern fehlt aktuell noch jede Spur. Die Erhebungen zur Ausforschung der Brandstifter sind voll im Gange. Wie hoch der Schaden ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie der freiwilligen Feuerwehr Amras gelöscht werden.