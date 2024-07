Stau-Sommer: Höhepunkt am kommenden Wochenende erwartet

Am Wochenende werden Staus in ganz Österreich erwartet.

Der Ferienstart in Bayern und in Baden-Württemberg sowie das Ferienende in Sachsen und Thüringen bringen einen vorläufigen Höhepunkt im Reiseverkehr. Aber auch die 39. Ausgabe der Austrian Bowl in Wien trägt einen Teil dazu bei.

Reiseverkehr am Samstag

Der Reisetag schlechthin wird auch an diesem Wochenende wieder der Samstag sein. Bereits ab Freitagabend und in der Nacht auf Samstag wird es auf den klassischen Strecken zu Staus kommen. Am Samstag werden die Verzögerungen wahrscheinlich bis in den späten Nachmittag andauern.

Betroffene Autobahnen in der Steiermark

Betroffen ist vor allem die Pyhrnautobahn (A9). Vor den Gegenverkehrsbereichen zwischen Inzersdorf und Klaus sowie zwischen Treglwang und Trieben sowie vor der Baustelle vor der Grenze Spielfeld/Sentilj kann es zu langen Verzögerungen kommen. Auch die A2 ist betroffen, denn in Wien findet am kommenden Sonntag, den 28. Juli, der Höhepunkte der Austrian Football League statt. Deshalb sind auch Staus und längere Verzögerungen auf der Südautobahn nicht ganz auszuschließen.

Stau-Hotspots am Wochenende Westautobahn (A1) , im Großraum Salzburg

, im Großraum Salzburg Innkreisautobahn (A8) , im Baustellenbereich zwischen Ried und Ort

, im Baustellenbereich zwischen Ried und Ort Pyhrnautobahn (A9) , vor den Gegenverkehrsbereichen zwischen Inzersdorf und Klaus sowie zwischen Treglwang und Trieben sowie vor der Baustelle vor der Grenze Spielfeld/Sentilj

, vor den Gegenverkehrsbereichen zwischen Inzersdorf und Klaus sowie zwischen Treglwang und Trieben sowie vor der Baustelle vor der Grenze Spielfeld/Sentilj Tauernautobahn (A10 ), zwischen Salzburg und Hallein sowie vor dem Tauerntunnel, dem Katschbergtunnel und dem Knoten Villach

), zwischen Salzburg und Hallein sowie vor dem Tauerntunnel, dem Katschbergtunnel und dem Knoten Villach Karawankenautobahn (A11) , im gesamten Verlauf, speziell vor dem Karawankentunnel

, im gesamten Verlauf, speziell vor dem Karawankentunnel I nntalautobahn (A12), im Großraum Kufstein und im Großraum Innsbruck

im Großraum Kufstein und im Großraum Innsbruck Brennerautobahn (A13) , zwischen Innsbruck und der Matrei sowie vor dem Brenner

, zwischen Innsbruck und der Matrei sowie vor dem Brenner Fernpass Straße (B179), im gesamten Verlauf mit Blockabfertigung vor dem Lermooser- und Grenztunnel Vils/Füssen

im gesamten Verlauf mit Blockabfertigung vor dem Lermooser- und Grenztunnel Vils/Füssen Seefelder Straße (B177), vor der Baustelle über den Zirler Berg

Maßnahmen für lange Verzögerungen

Am kommenden Wochenende sollten diese Routen als Reisestrecke vermieden werden. Wenn das nicht möglich ist, sollten der frühe Freitagnachmittag und der Sonntagvormittag einen ruhigeren Verkehr bringen. Vor der Reise sollte für einen vollen Tank beziehungsweise für eine volle Ladung beim Auto gesorgt werden. Außerdem sollten genügend alkoholfreie Getränke und leichte Speisen wie Obst und Gemüse mitgenommen werden. Um dich für Staus vorzubereiten, solltest du zusätzlich für Ablenkung für Mitfahrende sorgen. Bei einem Stau gilt: einen kühlen Kopf zu bewahren und Geduld zu zeigen. Von Rasen und Drängeln, um verlorene Zeit aufzuholen, ist abzuraten. Es ist besser spät, als nie anzukommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2024 um 16:09 Uhr aktualisiert