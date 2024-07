Ekelangriffe auf Villacher Kindergarten: „Wer tut so etwas?“

Im Kindergarten Trinity in Villach läuft eigentlich alles rund, doch in letzter Zeit kommt es immer wieder zu unappetitlichen und unglaublichen Vorfällen: In den Nachtstunden, wenn niemand im Kindergarten anwesend ist, wurden bereits öfter Dinge über den Zaun in das Areal, wo die Kinder tagsüber spielen, geworfen – darunter auch Hundekot. Eine besorgte Mutter, deren Kind die Einrichtung besucht, trat an uns heran und bat uns, die Geschichte öffentlich zu machen.

Kot, Urin und Schnecken

Bereits vier Mal soll in der Nacht Hundekot über den Zaun geworfen worden sein, auch ins kleine Schwimmbecken, das den Kindern im Sommer eine Abkühlung verschaffen soll. „Wer tut so etwas? Kot, der Fäkalbakterien beinhaltet und die Kinder krank machen könnte. Ich als Mutter bin wirklich sehr besorgt!“, erklärte die Mutter. Der Leiter des Hauses, Simon Tempel, bestätigte die Vorfälle in einem Telefonat mit 5 Minuten: „Immer wieder werden Sachen über den Zaun geschmissen, nicht nur Kot, sondern auch Urin und Schnecken waren bereits dabei.“

Anzeige gegen Unbekannt

Die nächtlichen Attacken wurden bei der Polizei angezeigt. „Wir haben auch Eltern, die bei der Polizei arbeiten. Aktuell wird alles daran gesetzt, die Sache aufzuklären“, erklärt Tempel. Auch die Nachbarschaft wurde gestern mit einem Brief zur Mithilfe aufgerufen und laut Tempel fanden bereits Polizeibefragungen in der Umgebung statt. Laut ihm gibt es aktuell keine konkreten Verdächtigen, es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Aktuell sei die Polizeipräsenz verstärkt worden und in den Nachtstunden würden öfters Streifen in der Umgebung des Kindergartens fahren.

Im Kindergarten gibt man nicht auf

„Natürlich ist das eine absichtliche Erschwerung unserer Arbeit, aber wir lassen uns davon nicht runterziehen“, zeigt sich der Leiter Tempel kämpferisch. „Ein Ergebnis werden die Täter jedenfalls nicht erzielen, wir werden nicht aus dem Gebäude ausziehen.“ Denn eigentlich funktioniert das Miteinander im Kindergarten Trinity hervorragend, wie auch die Mutter betont, die sich an uns gewendet hat: „Wir sind dort sehr zufrieden, es herrscht eine tolle Zusammenarbeit zwischen der Leitung, den Elementarpädagoginnen und Eltern. Der Umgang mit den Kleinkindern ist einfach fantastisch, sehr herzlich und für alle nur weiterzuempfehlen.“ Bleibt zu hoffen, dass dem Täter die unappetitlichen nächtlichen Streifzüge bald zu langweilig werden, wie Tempel abschließend bemerkt.