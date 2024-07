Weltbekannter Tenor und Regisseur Rolando Villazón zu Gast in Graz

Über die Eintragung ins Goldene Buch im Grazer Rathaus zeigte sich Villazón erfreut und geehrt: „Das ist ein tolles Signal! Denn die Kultur ist die Seele unserer Gesellschaft. Dass wir ihr hier in Graz eine entsprechende Bühne geben und sie würdigen, ist fantastisch.“ Der Eintrag ins Goldene Buch ist eine Tradition, die Persönlichkeiten würdigt, die sich in besonderer Weise um die Stadt verdient gemacht haben. Dies hat Rolando Villazón definitiv, immerhin singt er regelmäßig in Graz und kommt „jedes Mal mit großer Freude wieder hierher“. Wer seinen Auftritt am 23. Juli versäumt hat, bekommt am 24. April 2025 die nächste Chance. Dann wird Villazón gemeinsam mit Sarah Tysman im Congress Graz „L’Arte del Belcanto“ aufführen.

Bürgermeisterin-Stellvertreterin Judith Schwentner hob besonders Villazóns Verdienste um AIMS hervor: „AIMS ist seit vielen Jahren eine Institution in Graz, die nicht mehr wegzudenken ist. Der heutige Besuch von Rolando Villazón ist ein absoluter Höhepunkt“. Kulturstadtrat Günter Riegler verwies darauf, wie wichtig solche Anlässe für den Kulturstandort Graz sind: „Wir haben eine große Operntradition und können diesbezüglich auch international mehr als nur mithalten. Es ist bedeutend für uns, solche Weltstars zu ehren und einzubeziehen. Umso besser, wenn sie so viel an die nächste Generation weitergeben, wie es Rolando Villazón tut“.

Festakt zum 55-jährigen Jubiläum von AIMS im Grazer Landhaus

Nach dem Eintrag in das Goldene Buch im Rathaus fand anlässlich des 55-jähriges Bestehens des American Institute of Musical Studies (AIMS) auf Einladung von Landtagspräsidentin Manuela Khom ein Festakt im Sitzungssaal des Landtages Steiermark statt, dem auch Rolando Villazón als großer Unterstützer von AIMS beiwohnte. Die Landtagspräsidentin freute sich über die große Ehre, den Weltstar in der Landstube, dem Landtagssitzungssaal, willkommen zu heißen und eröffnete den Festakt anlässlich 55 Jahre AIMS. „AIMS hat in dieser Zeit nicht nur unzählige Künstlerinnen und Künstler unterstützt, sondern auch unsere Kulturlandschaft nachhaltig bereichert und sich zu einem Zentrum der Verbindung zwischen Nationalitäten und Kulturen entwickelt. Durch AIMS wurden Verbindungen geschaffen, die aus der gemeinsamen Liebe zur Musik entstanden und zu Kameradschaften oder auch Freundschaften geführt haben. Ich gratuliere von Herzen zum 55-jährigen Bestehen“, so die Landtagspräsidentin.

Neben Ansprachen von AIMS-Generaldirektorin Sarah Halley sowie der Präsidentin von AIMS in Graz, Kathryn List wurde der feierliche Abend im Landhaus musikalisch vom AIMS-Festival Orchestra mit Chorgesang und Streichmusik umrahmt. Der Intendant und gleichzeitig die treibende Kraft hinter AIMS in Graz, Clemens Anton Klug, freute sich ebenso über das Jubiläum und informierte: „AIMS bringt heuer wieder 233 Künstlerinnen und Künstler für sechs Wochen nach Graz, die in dieser Zeit zu Botschaftern der Steiermark in aller Welt werden.“ Dass der Festakt im Sitzungssaal des Landtages stattfand, verband Klug mit der Geschichte des Hauses, denn „AIMS ist dem Landtag seit jeher zu großem Dank verpflichtet, so waren neben Landtagspräsidentin Manuela Khom auch zahlreiche Persönlichkeiten in der Geschichte des Landtages große Unterstützende und Freunde von AIMS“, so Intendant Klug. Der Abend endete mit musikalischen Darbietungen des AIMS-Brass-Ensembles in den Arkadenbögen des historischen Landhauses.