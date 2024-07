Erhöhtes Brandrisiko: Diese Produkte werden aktuell zurückgerufen

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass der Lithium-Ionen-Akku in den Powerbanks bei längerem Gebrauch zur Überhitzung neigen kann, was ein gewisses Brandrisiko darstellen könnte. „Bitte entsorgen Sie Ihre Powerbank ordnungsgemäß. In der Zwischenzeit stellen Sie bitte sicher, dass die Powerbank an einem sicheren Ort und entfernt von brennbaren Materialien aufbewahrt wird“, heißt es. Andere Baseus-Powerbanks sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Diese Produkte sind betroffen Artikel: Baseus Magnetischer kabelloser Mini-Schnelllade-Stromspeicher 2022

Kapazität: 6000mAh 20W

Modell: PPCXM06

Verkaufszeitraum: April 2023 bis Mai 2024 Artikel: Baseus Magnetischer drahtloser Schnelllade-Stromspeicher

Kapazität: 6000mAh 20W

Modell: PPCXW06

Verkaufszeitraum: April 2022 bis Dezember 2023 Das Modell PPCXM06A ist nicht von der Rückrufaktion betroffen,

©Baseus Dieser Artikel wird zurückgerufen

Entsorgung und Rückerstattung

Achtung: Die Powerbank sollte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. „Bringen Sie sie stattdessen bitte zu einer von Ihrer Gemeinde ausgewiesenen Sammelstelle für die sichere und umweltfreundliche Entsorgung von Lithium-Ionen-Batterien“, informiert das Unternehmen. Für Kunden wird eine Rückerstattung angeboten. Diese kann über ein Formular auf der Website des Unternehmens beantragt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2024 um 20:56 Uhr aktualisiert