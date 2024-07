Supergrätzl in Favoriten: Wien bekommt ein „urbanes Wohnzimmer“

Das Grätzl wird mit viel Begrünung und Verkehrsberuhigung zu einem „urbanen Wohnzimmer“. Vorbild sind die sogenannten Superblocks in Barcelona, die durch Unterbindung des Durchzugsverkehrs mehr Platz für die Menschen und für Begrünungsmaßnahmen bieten. Der erste Bauabschnitt in Favoriten läuft planmäßig noch bis Ende Herbst. In diesem Jahr starten auch schon die Vorarbeiten für den 2. Abschnitt um die Mittelschule Herzgasse, der 2025 in eine Fußgängerzone umgewandelt wird. Damit entsteht viel Raum für Begrünungs- und Cooling-Maßnahmen mitten in Favoriten.

62 Bäume und 17 Mikrofreiräume

Neben den bestehenden 47 Bäumen, sorgen künftig gleich 62 zusätzliche Bäume und ganze 94 Grünflächen für jede Menge „Grün“ in den bisher betonlastigen Straßen und versprechen deutliche Abkühlung in der heißen Jahreszeit. Dazu entstehen in den Kreuzungsbereichen insgesamt 17 Mikrofreiräume, die zum Verweilen und die kleinsten Bewohner auch zum Spielen einladen. Diese werden, so wie die Fußgängerzone, mit zahlreichen Vernebelungsanlagen, Wasserspielen und einer hellen Pflasterung versehen. Dadurch wird die Oberfläche entsiegelt, damit sie sich in der heißen Jahreszeit weniger stark aufheizt. Auch der Gehsteigbereich vor dem städtischen Kindergarten in der Gudrunstraße wird verbreitert und mit Sitzmöbel aufgewertet.

©EGKK Landschaftsarchitektur Schreiner Kastler ©PID/Christian Fürthner

Weniger Verkehr – mehr Lebensqualität

Kern der Transformation zu einem Supergrätzl ist die vollständige Unterbindung des Durchzugsverkehrs. So wird etwa mit sogenannten Diagonalfiltern der Autoverkehr an den Kreuzungen im Supergrätzl wieder auf die Hauptstraßen abgeleitet. Zufahren bleibt aber weiterhin möglich.

©MA28/Christian Fürthner ©MA28/Christian Fürthner ©MA28/Christian Fürthner

Ein Ort für dich und mich

Im Supergrätzl ist auf fast allen Straßen das Radfahren gegen die Einbahn möglich. So wird es als „fahrradfreundliche Insel“ zu einer angenehmen Ausweichroute zu den vielbefahrenen Straßen am Rand des Gebiets. Mit dem Auto kann man nach wie vor zu- und abfahren. Hauseingänge und Garageneinfahrten bleiben für Bewohner und Besucher sowie für Service- und Einsatzfahrzeuge weiterhin erreichbar. Bestehende Ladezonen und Stellplätze für Menschen mit Behinderung bleiben erhalten. Die dadurch ermöglichte Ausgestaltung auf den Straßen im Supergrätzl sorgen so für neue, attraktive Orte der Begegnung im öffentlichen Raum und lassen die Nachbarschaft zusammenwachsen.