Frontalcrash in Braunau: Mofalenkerin (43) wurde verletzt

Eine 58-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr heute Mittag, Mittwoch 24. Juni 2024 gegen 13 Uhr, mit ihrem Auto samt Anhänger von Lochen am See in Fahrtrichtung Aug. Sie kam gerade aus Richtung Scherschham. Am Beifahrersitz befand sich ein 68-jähriger Oberösterreicher und auf dem rechten Rücksitz ihr 70-jähriger Ehemann.

In einer Kurve gekracht

Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 43-jährige Frau mit ihrem Mofa von Aug kommend in Fahrtrichtung Scherschham. In einer Kurve kam es plötzlich zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei dem Zusammenprall wurde die Mofalenkerin leicht verletzt.

Fahrer waren nicht alkoholisiert

„Glücklicherweise blieben alle Personen im Auto unverletzt“, heißt es von Seiten der Polizei Oberösterreich am Mittwochnachmittag. Bei beiden Fahrerinnen wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser blieb allerdings negativ. Das Auto sowie das Mofa wurden bei dem Unfall leicht beschädigt.