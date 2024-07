Helene (13) seit Tagen vermisst: Erste Spur gibt Hoffnung

Die 13-jährige Helene wird seit vergangenen Sonntag, 21. Juli 2024, in Wien vermisst. Das Mädchen ist in einer betreuten Einrichtung untergebracht. Dort verschwand sie am Sonntag kurz nach Mitternacht. Die Einrichtung informierte die Polizei und erstattete eine Vermisstenanzeige. Zuletzt gesehen wurde sie dann am Reumannplatz gegen 23.45 Uhr im 10. Bezirk von Wien.

Zahlreiche Helfer und Hunde im Einsatz

Seitdem läuft eine große Suchaktion. Neben mehr als 20 freiwilligen Helfern des Samariterbundes, sind auch Spürhunde im Einsatz, um das jungen Mädchen möglichst rasch finden zu können. Gemeinsam mit dem Vater des Teenagers wurde rund um die Betreuungseinrichtung und anderen Straßen im 10. Wiener Bezirk nach der Vermissten gesucht.

Dort, wo alles begann

Nun gibt es eine erste Spur. Ein Suchhund hatte den richtigen Riecher und konnte zumindest einen Teil der Fährte aufnehmen. Medienberichten zufolge soll die Spur in die Nähe einer Bushaltestation in der Laaer-Berg-Straße führen. Wie bereits geahnt, führt die Spur dorthin, wo alles begann. Von der Haltestelle aus steuerte die Fellnase tatsächlich wieder in Richtung Reumannplatz. Im Bereich der sich dort befindlichen U-Bahnstation verschwand die Spur der Minderjährigen allerdings wieder.

Hast du Helene gesehen?

Eine Freundin ihrer Mutter meldet sich auf Facebook: „Nach vier Tagen Abgängigkeit breitet sich sehr große Sorge aus. Sie will normalerweise immer, wenn sie unterwegs war in ihrem gewohnten Umfeld, ihre Ruhe haben, lesen, herunterkommen.“ Helene ist ein junges Mädchen im Alter von 13 Jahren. Das Mädchen hat braune Haare und ist ca. 165 cm groß. Helene trug zuletzt ein weißes Shirt und schwarze Jeans. Außerdem ist das Mädchen an Autismus erkrankt. Weiters hat das Mädchen ein auffälliges Pigmentmal zwischen den Augenbrauen.