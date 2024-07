Klimabonus 2024: Jetzt ist fix, wann die Auszahlung startet

Bis zu 290 Euro bringt der Klimabonus 2024, womit die Zahlung etwas höher ausfällt, als noch im Vorjahr. Konkret wird es je nach Wohnort zwischen 145 und 290 Euro geben. Mehr dazu liest du hier: Klimabonus 2024: Diese Karte zeigt, wie viel Geld du heuer bekommst. Der Bonus wird übrigens wieder regional gestaffelt ausbezahlt. Dabei gilt: Je weiter die Alltagswege sind und je weniger Infrastrukturen (zum Beispiel öffentlicher Verkehr) in der jeweiligen Gemeinde angeboten werden, desto mehr Geld bekommt man.

4 Stufen bei Auszahlung Klasse I: Gemeinden urbaner Zentren mit höchstrangiger ÖV-Erschließung – 145 Euro Klasse II: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung – 195 Euro Klasse III: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Basiserschließung, Gemeinden regionaler Zentren mit zumindest guter Basiserschließung und Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung – 245 Euro Klasse IV: Gemeinden des ländlichen Raumes und Gemeinden mit höchstens Basiserschließung – 290 Euro. In welche Stufe deine Region aktuell fällt, siehst du auf dieser Statistik Austria Karte.

Wann startet die Klimabonus-Auszahlung?

Mittlerweile ist nicht nur die Höhe des Klimabonus bekannt, auch zum Auszahlungsbeginn gibt es neue Informationen. Zunächst war seitens des Klimaschutzministeriums diesbezüglich immer von „nach dem Sommer“ die Rede, ein fixer Zeitraum stand aber noch nicht fest. Jetzt gibt es diesbezüglich Neuigkeiten. Wie die Newsplattform heute.at am Mittwochabend berichtet, soll die Auszahlung des Klimabonus fix im September starten. Dies habe man seitens des Klimaschutzministeriums erfahren.

Wie wird der Klimabonus ausgezahlt?

Für die Auszahlung des Klimabonus ist kein Antrag notwendig. Bürger hatten die Möglichkeit, ihre Kontodaten bis 10. Juli auf finanzonline.at zu aktualisieren, damit das Geld automatisch aufs Konto kommt. Ansonsten wird der Klimabonus in Form von Gutscheinen per Post versendet. Die Koalition plant jedoch, mehr automatische Banküberweisungen durchzuführen, indem sie auch Daten aus der Bundesverwaltung nutzt.

Wer bekommt den Klimabonus 2024 und wann ist er steuerpflichtig?

Der Bonus wird wie in den vergangenen Jahren auch dieses Jahr an alle Personen ausgezahlt, die seit mindestens sechs Monaten, genauer gesagt seit 183 Tagen, ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben. Doch dabei gibt auch es einige Ausnahmen. Um die soziale Treffsicherheit zu erhöhen, wird der Bonus heuer außerdem ab einem Jahreseinkommen von mehr als 66.612 Euro steuerpflichtig sein. Dies entspricht einem monatlichen Bruttoeinkommen von etwa 4.750 Euro (14-mal im Jahr). In diesem Fall wird der Klimabonus zur Bemessungsgrundlage der Einkommensteuerveranlagung hinzugerechnet.

Häufig gestellte Fragen Was ist der Klimabonus? Der Klimabonus ist eine jährlich wiederkehrende Bonuszahlung in Österreich. Dieses Jahr bringt er bis zu 290 Euro in die Börserl der Österreicher. Wie hoch fällt der Klimabonus 2024 aus? Der Klimabonus ist auch 2024 wieder regional gestaffelt. Daher liegt die Auszahlung zwischen 145 und 290 Euro. Maßgeblich für die Höhe ist dabei die Anbindung einer Region an den öffentlichen Verkehr. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bekommen die Hälfte. Ab wann wird der Klimabonus 2024 ausgezahlt? Die Auszahlung des Klimabonus soll laut Medienberichten im September 2024 starten. We muss den Klimabonus 2024 versteuern? Der Klimabonus muss 2024 von einer gewissen Personengruppe versteuert werden – das ist neu im Vergleich zu den Vorjahren. Damit möchte man die soziale Gerechtigkeit erhöhen, wie das Klimaministerium in einer Aussendung mitgeteilt hat. Personen, deren jährliches Bruttogehalt mehr als 66.612 Euro beträgt, muss der Bonus versteuert werden. Wer bekommt keinen Klimabonus? Keinen Klimabonus bekommen Personen, die ihren Hauptwohnsitz im Jahr 2024 nicht mehr als 183 Tage lang in Österreich gemeldet gehabt haben. Außerdem ausgeschlossen vom Klimabonus sind jene Menschen, die mehr als 183 Tage des Jahres in Haft verbracht haben.

