Ab morgen! Popfest verwandelt Wien in Partymeile

Veröffentlicht am 24. Juli 2024, 19:00 / ©Franz Reiterer

Das Warten hat schon bald ein Ende. Das weite und bunte Spektrum der neuen heimischen Popmusik glänzt wieder am und rund um den Karlsplatz. Denn ab morgen, Donnerstag 25. Juli 2024 bis einschließlich Sonntag, 28. Juli 2025 geht das beliebte Wiener Popfest wieder über die Bühne.

Sommer, Sonne, Partylaune

Die diesjährigen Programmmacher, Musikexpertin Lisa Schneider (FM4Soundpark) und Musiker und Autor Markus Binder (Attwenger) haben die aktuellen heimischen Musikszenen durchforscht. Sie freuen sich über das gemeinsame Ergebnis und laden ein: „Das Popfest ist ein Festival, das jedes Mal zu einem Fest wird, weil: hier wird gefeiert. Die heurige Ausgabe bringt einen sommerlichen Live-Querschnitt zwischen fresh, oag, rough, crazy, extravagant und präsentiert Stimmen und Sounds, die einen intensiven und subjektiven Zugang zur vorzufindenden Situation zum Ausdruck bringen.“

50 frische Pop-Acts an vier Tagen

Das Popfest war noch nie so sehr Pop wie heuer. 2024 hat der alte Gegensatz zwischen Kommerz und Indie/Alternative endgültig ausgedient. Von Filly über Beaks, Kin Dread, Enesi M., Enns, Lukas Oscar, Apollo Sissi, Lino Camilo, Siska und WYD bis hin zu Der Nino aus Wien sind auch heimische Top-Künstler dabei. Die genauen Informationen zu den Acts am Wiener Popfest 2024, findet ihr hier. Gefeiert wird übrigens im neuen Wien Museum, der Technischen Universität und in der Karlskirche.