Rassistische Parolen bei Grazer Burschenschaft sorgen für Aufsehen

Rund um Pfingsten sorgte ein Thema in Deutschland für Schlagzeilen: Das Skandal-Video von Sylt. Darauf zu sehen: Mehrere Feiernde, die zu Gigi D’Agostinos Hit „L’Amour Toujours“ die bekannte Neonazi-Parole „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ grölen. Daraufhin häuften sich die Fälle, bei denen der Song für rassistische Gesänge missbraucht wird. Es kamen auch ähnlich gelagerte Skandale in Kärnten ans Licht. Daraufhin startete der Staatsschutz Ermittlungen. Gigi D’Agostino reagierte auf den Skandal und äußerte sich selbst öffentlich dazu: „Einen Song einfach zu verbieten, das ist wie eine Rückkehr ins Mittelalter. Dabei ist es doch ganz klar. Rassismus lässt sich nicht stoppen, indem man Musik verbietet“, so der 55-Jährige im Juni in einem Interview mit der „Krone“.

Grazer Burschenschafter grölten rechte Parolen

Wie die „Kleine Zeitung“ nun berichtet, sollen es auch bei einer Burschenschaft in der Grazer Innenstadt die rassistischen Gesänge zu hören gewesen sein. Laut Zeugenaussagen grölten sie die bereits genannten Zeilen der bekannten Neonazi-Parole. Auch soll etwa zwei Wochen nach dem Vorfall ein Mann „Nigga, Nigga, Nigga“ durch den Innenhof bei der Burschenschaft gerufen haben. „Beide Vorfälle inklusive der Videoaufzeichnungen sind der Polizei bekannt“, so Fritz Grundnig, Chefinspektor der Polizei auf Anfrage von 5 Minuten. Diese wurden auch der Staatsanwaltschaft Graz berichtet, informiert Grundnig weiter.

Verfahren eingestellt

Das Verfahren gegen sieben Mitglieder der erwähnten Burschenschaft wegen des Verdachts der Verhetzung wurde inzwischen eingestellt, wie die Staatsanwaltschaft Graz auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt. Der Grund: Es sei davon ausgegangen worden, dass kein gerichtlich strafbarer Tatbestand vorliegt. „Im Zusammenhang mit einer weiteren Anzeige gegen unbekannte Mitglieder der Burschenschaft wird derzeit geprüft, ob ausreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein gerichtlich strafbarer Tatbestand verwirklicht wurde, der die Einleitung von Ermittlungen rechtfertigen würde“, heißt es weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2024 um 22:25 Uhr aktualisiert